300 milyarlık Araç Pazarına, yepyeni bir girişim “Arabamvar.com”

Türkiye’ de 23 milyondan fazla araç ve 29 milyondan fazla sürücüye en doğru ve güvenilir hizmeti sağlayacak olan “Arabamvar”; 300 milyarlık araç pazarı için ihtiyaca yönelik bir hizmeti ,ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

23 milyon araç için; 4 Genç girişimciden yepyeni bir Startup

4 genç girişimci tarafından 1 yılı aşkın sürede gerçekleştirilen yazılım ve alt yapı planlaması ile hayata geçirilen “Arabamvar” araç servislerine sunduğu bulut tabanlı panelle birlikte ekip tarafından geliştirilen mobil uygulamayla, kullanıcılara hizmet sunmaya başladı.

Özellikle İstanbul’da, belirlenen servis kriterlerine uygun bir ağ oluşturularak 1 yıl içerisinde uygun kriterleri sağlayan servislerle anlaşmalar yapıldı. Kullanıcıların en doğru, güvenilir ve uygun fiyat politikası ile hizmet almalarını amaçlayan platform, tüm Türkiye’de özel ve yetkili servisleri içeren büyük bir ağa sahip.

12.4 yıl ile Avrupa’nın en yaşlı araç parkı “Türkiye”

“Arabamvar” girişim ortağı Furkan Korkmaz yaptığı açıklamada “Araç sahipleri, servisler arasındaki fiyat ve kalite farkından dolayı, yaptığı servis araştırmalarında çokça zamanını harcıyor. Her servisi tek tek aramak ve araç bilgisini verip, fiyat teklifi almak zorunda olduğu için bu araştırmalarında, maalesef en güvenilir ve uygun fiyatlı servise ulaşması çok zor. Aynı özellikte ve kalitedeki 2 farklı servis, aynı araca çok farklı faturalar çıkarabiliyor. Bu düşünceden hareketle uzun bir pazar araştırması yaparak, dünyadaki örnekler üzerine çalıştık. Servisleri tek tek ziyaret ederek kriterlerimize uygun olanlarla anlaşmalar yaptık. Türkiye dinamiklerinde özelleştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz yazılımla, anlaşmalı olduğumuz servislere panellerimizi açtık. Bu paneller sayesinde anlaşmalı olduğumuz servisler, uygulamamızı kullanan araç sahiplerine en doğru ve hızlı dokunuşu yapabiliyorlar. Bu sayede uygulamamızı kullanan araç sahipleri, zaman harcamadan hızlı bir şekilde en uygun servise ulaşırken, servisler ise kendilerine yeni müşteri kazanıyorlar. Teklif sürecinden, işlemin gerçekleşmesine kadar bütün sürece dahil olmaya ve kullanıcı memnuniyetinin en yüksek seviyede tutulmasına gayret ediyoruz. ” diyor.

Bakım başına 450 tl tasarruf etmek mümkün

“Arabamvar” uygulamasıyla iki servis arasındaki farkı bulmak, servislere yapılan yorum ve değerlendirmelerle karşılaştırarak en uygun teklifi almak dolayısıyla maksimum seviyede tasarruf yapmak mümkün.

Periyodik bakım için yetkili servisler arasında bile büyük fiyat farklarının olduğunun halen çok bilinmediği pazar için büyük bir inovasyon yaratan uygulamada, kullanıcılar araçlarını “Arabamvar” uygulamasına ekliyorlar. Bu sayede uygulamanın sunduğu bütün hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

Arabamvar’da aklınıza takılan tüm soruları diğer araç sahiplerine ve servislere ücretsiz olarak sorabiliyor, dönemsel ihtiyaçlarınız olan kasko, muayene ve trafik sigortası zamanlamalarınızda hatırlatmalar kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda aracınızın yakıt muhasebesini de “Arabamvar” üzerinden ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz.