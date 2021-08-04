3 milyar avroluk dev birleşme: Danfoss, Eaton Hydraulics'i resmen satın aldı

Şirket Üst Yöneticisi Aron Bensason , "Danfoss buna özellikle birleşme diyor, iki büyük gücün birleşmesi" ifadesini kullandı. Eaton Hydraulics'in Danfoss A/S tarafından 2020 yılında satın alınmasının ardından, şirket Tekirdağ – Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde gerçekleştirilen törenle birleşmenin tamamlandığını duyurdu.

Şirket Üst Yöneticisi Aron Bensason törende yaptığı konuşmada, Danfoss'un satın almaya özellikle birleşme dediğinden bahsederek, "İki büyük gücün birleşmesi, Danfoss A/S Eaton Hydraulics'in birleşmesi." dedi.

"Müşterilerimiz eşsiz uzmanlıktan faydalanacaklar"

Danfoss A/S ve Türkiye'de 2 bin 800 çalışanıyla büyük bir üretim fabrikasına sahip Eaton Hydraulics'in birleşmesi ile alakalı olarak, Danfoss Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kim Fausing mesajında, mobil ve endüstriyel hidrolikte global bir lider olma yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizerek, "Neredeyse her bir ürünü birbirini tamamlayan portföylerimiz ile coğrafi ayak izimizi birleştirmek adına eşsiz bir fırsatla karşı karşıyayız. Azimli ekibi ve güçlü markalarıyla tanınan Eaton Hydraulics, global sektörde oldukça saygın bir kuruluş. Bu iki işletmenin birikim ve deneyimlerini birleştirmemiz sayesinde müşterilerimiz tek bir ortağın sunacağı eşsiz uzmanlıktan faydalanacaklar. Bu anlaşma ile ana hidrolik faaliyetlerimize ve dijital çözümlerimize yatırım yapmaya ve güçlü bir teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Eaton Başkanı ve CEO'su Craig Arnold da, "Eaton'ın Hidrolik işletmesinin, faaliyetlerinin merkezinde hidrolik olan bir şirketin parçası olmaktan büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Anlaşma tamamlandıktan sonra derin hidrolik birikimine ve uzmanlığına sahip iki yetenekli ekip bir araya gelecek. bülten Eaton'ın hidrolik ekibi de mobil ve endüstriyel hidrolikte global bir lider olmakta kararlı olan bir şirketin parçası olacak. Bu işletmelerin birleşimi aynı zamanda sektörde lider teknoloji ve çok daha geniş bir hidrolik çözüm portföyü sunarak müşterilere ve distribütörlere de fayda sağlayacak." şeklinde konuştu.

"Global ölçekte coğrafi ayak izleri"

Şirkette yapılan açıklamada ise, Danfoss ve Eaton Hydraulics'in, sektörde lider şirketler olmakla birlikte aynı zamanda şirket kültürü ve de müşteri, ArGe ve kalite odağı gibi birçok kurumsal benzerliği de paylaştıklarının altı çizilerek, "İki şirket de global ölçekte coğrafi ayak izlerine sahip olduğundan bu birleşim, tüm dünyada çok daha geniş çaplı bir mevcudiyeti beraberinde getiriyor. Bu alım aynı zamanda Danfoss'un, Eaton Hydraulics'in hizmet verdiği endüstriyel hidrolik pazarına da girmesini sağlayacak." denildi. Törende, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Emniyet Müdürü Özkan Kara, Petrol-İş Sendikası Genel başkanı Süleyman Akyüz, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baranlı, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Tuncay Üstünol ve çalışanlar hazır bulundu.