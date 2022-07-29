3 Ağustos Çarşamba Günü Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Açıklanacak

ABD Resesyona Girdi Mi? Girmedi Mi?

Fed geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklarken, sürprize yer vermedi. 75 baz puan faiz artırdı ve enflasyonun ana tema olduğunu yineledi. Ancak Fed kararının önüne ABD büyüme verisi geçti diyebiliriz. ABD'de GSYH ikinci çeyrekte %0,9 küçüldü. İlk çeyrekte de %1,6 küçülen ABD ekonomisi teknik resesyona girdi. Ancak bunu kabul etmeyenler var. ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell, Hazine Bakanı Yellen ve Beyaz Saray Sözcüsü Pierre, iki çeyrek ABD'de küçülme verisi gelmesine rağmen ABD'nin resesyonda olmadığını söylüyorlar. Resesyonda olmadıklarını düşünmelerinin ana nedeni ise İstihdam. Fed Başkanı Powell, istihdamda rekor kırıldığını ve başkan olduğundan bu yana 9 milyon istihdam sağlandığını belirtiyor. ABD Başkanı Biden ise Fed'in enflasyonu düşürmeye çalışırken yaptığı faiz artırımları ile ABD ekonomisinin yavaşlamasının normal olduğunu söylüyor. Açıklamaları bir kenara bırakıp veriler akışında konuşursak, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste küçüldü ve şu an teknik resesyonda. Ancak bu veri öncü olduğu için diğer revizeleri takip edeceğiz. Enflasyonun yukarı yönlü seyri devam ederse stagflasyon endişeleri daha da yüksek sesle konuşulabilir.

Önümüzdeki hafta PMI verileri ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Ön Planda

Olacak

Yurt içi ve yurt dışında PMI verileri açıklanacak. Yurt içinde İmalat PMI verisinin girdi maliyetleri ile ürün fiyatlarındaki enflasyonist baskılar neticesinde yüksek seyir sürmesi ve talep yetersizliği olması nedenleriyle eşik değer olan 50,00'nin altında kalacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam açıklanacak. Resesyonda olan ABD'de siyasiler resesyonda olmadıklarını çünkü istihdamın güçlü olduğunu söylemeleri Tarım Dışı İstihdam verisinin önemini daha da artırdı.