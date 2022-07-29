3 Ağustos Çarşamba Günü Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Açıklanacak
28 Temmuz'da TCMB tarafından yılın III. Enflasyon Raporu yayımlandı. TCMB, 2022 yılı yıl sonu enflasyon tahmini %42,8'den %60,4'e çıkararak piyasa beklentilerine yaklaştı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu yüksek enflasyonun büyük kısmının yurt dışı kaynaklı jeopolitik gelişmelerden olduğunu söyledi. Coronavirüs pandemisinden bu yana en çok konuşulan konu olan enflasyon, pandemiden kaynaklı gelişmelere bağlı olarak normalleşme adımlarının artması, aşılanmaların hızlanması, ülkeler arası kısıtlamalarının kalkması sonrasında 2022 yılında aşağı yönlü olması beklenirken, Şubat ayı sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasıyla hemen hemen her ülkede son yılların en yükseğine çıktı. Özellikle enerji fiyatları enflasyonu yukarı yönlü sürdürmeye devam ediyor. Temmuz ayı enflasyon verisinin aylık bazda yaklaşık %3, yıllık bazda ise yaklaşık %81,3 gelmesini beklemekteyiz.
ABD Resesyona Girdi Mi? Girmedi Mi?
Fed geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklarken, sürprize yer vermedi. 75 baz puan faiz artırdı ve enflasyonun ana tema olduğunu yineledi. Ancak Fed kararının önüne ABD büyüme verisi geçti diyebiliriz. ABD'de GSYH ikinci çeyrekte %0,9 küçüldü. İlk çeyrekte de %1,6 küçülen ABD ekonomisi teknik resesyona girdi. Ancak bunu kabul etmeyenler var. ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell, Hazine Bakanı Yellen ve Beyaz Saray Sözcüsü Pierre, iki çeyrek ABD'de küçülme verisi gelmesine rağmen ABD'nin resesyonda olmadığını söylüyorlar. Resesyonda olmadıklarını düşünmelerinin ana nedeni ise İstihdam. Fed Başkanı Powell, istihdamda rekor kırıldığını ve başkan olduğundan bu yana 9 milyon istihdam sağlandığını belirtiyor. ABD Başkanı Biden ise Fed'in enflasyonu düşürmeye çalışırken yaptığı faiz artırımları ile ABD ekonomisinin yavaşlamasının normal olduğunu söylüyor. Açıklamaları bir kenara bırakıp veriler akışında konuşursak, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste küçüldü ve şu an teknik resesyonda. Ancak bu veri öncü olduğu için diğer revizeleri takip edeceğiz. Enflasyonun yukarı yönlü seyri devam ederse stagflasyon endişeleri daha da yüksek sesle konuşulabilir.
Önümüzdeki hafta PMI verileri ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Ön Planda
Olacak
Yurt içi ve yurt dışında PMI verileri açıklanacak. Yurt içinde İmalat PMI verisinin girdi maliyetleri ile ürün fiyatlarındaki enflasyonist baskılar neticesinde yüksek seyir sürmesi ve talep yetersizliği olması nedenleriyle eşik değer olan 50,00'nin altında kalacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam açıklanacak. Resesyonda olan ABD'de siyasiler resesyonda olmadıklarını çünkü istihdamın güçlü olduğunu söylemeleri Tarım Dışı İstihdam verisinin önemini daha da artırdı.