28. WorldFood İstanbul kapılarını açtı

T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), Marmara Bölge Satınalma Profesyonelleri (MARSAP), Aşçılar Derneği, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve World Gourmet Society destekleriyle; TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen WorldFood Istanbul, yerli ve yabancı katılımcıları, 70’in üzerinde yabancı alıcı ile fuarda bir araya getirerek yeni iş birliklerinin yaratılmasına sahne oldu. Fuarı ziyaret edemeyen alıcılar ise sanal ticaret platformu Hyve Connect uygulamasını kullanarak katılımcılar ile bir araya geldi.

Fuara 300’den fazla yerli ve yabancı markanın katılımının böyle bir dönemde ticarete ve fuarlara duyulan ihtiyacın önemi açısından dikkat çekici olduğunu belirten WorldFood Istanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “Sektörün ticari kabiliyetlerini geliştirmesi, ülkemizin zengin mutfak kültürünü ve gıda ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırılabilmesi için WorldFood Istanbul çok önemli bir platform. Katılımcının fuara ilgisinin fazla olması pandemi sürecinde ticaret ve ekonominin devamlılığı için fuarların sahip olduğu önemi ifade ediyor” sözleriyle WorldFood Istanbul’un sektörün paydaşları açısından önemini vurguladı.

Gıdada ve Ticarette Sürdürülebilir Bir Gelecek

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun çalışmalarını ve bilgilendirmelerini takiben katılımcılar ve ziyaretçiler için ayrı ayrı rehberler hazırlandığını hatırlatan Benbanaste, “Fuara HES kodu olmayan hiçbir kimseyi almıyoruz. Yanı sıra vücut ısısı kontrolü ve maske olmazsa olmazımız. Oldukça detaylı bir prosedür uyguluyor, bu prosedürün sıkı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını düzenli bir biçimde denetliyoruz. Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen yabancı alıcılarımızı ise, katılımcılarımızla 2018 yılından bu yana Hyve Group’un 120’yi aşkın fuarında kullandığı sanal ticaret platformumuz Hyve Connect’te bir araya getiriyoruz. Her zaman ve her koşulda, ‘Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık’ yaklaşımımızla, yerli katılımcılarımıza yeni nesil çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Fuar boyunca gıdanın üretiminden tüketimine, yeni teknolojilerle süreç yönetiminin geliştirilmesine her anlamda sürdürülebilir yaklaşımların nasıl geliştirilebileceği tartışılırken, tedarik zinciri ile tüketim boyutundaki tüm yaklaşımlar ve yeni gelişmeler katılımcılarla ve ziyaretçilerle paylaşılacak.

2021’de Gıda Sektörünü Neler Bekliyor?

Fuarın ilk gününde Aslı Şafak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Başkanlar Forumu: Gıda Sektörü 2021 Gündemi” panelinde 2021 yılında gıda sektörünün bekleyen fırsatlar detaylandırıldı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, sektörün, pandemi sonrası nasıl bir yeni yılı yaşayacağının röntgenini çektiler.

Birinci günün devamında Şef Rafet İnce’nin yöneteceği, Şef Rıza Benlikaya ve Şef Şenol Özbay’ın konuşmacıları oldukları “Şeflerden Bağışıklılık Güçlendirici Pratik Tarifler” panelinde, özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemimizin güçlü olması için mutfaklarımızda neler yapabileceğimizi bizlerle paylaşacaklar.

Sürdürülebilir Tarım ile Sıfır Açlık

Fuarın ikinci gününde tarımda toprak ve kaynaklarımızı sürdürülebilir stratejilerle değerlendirirken, topraklarımızın mineral yapısını koruyarak, etik yollarla nasıl üretim gerçekleştirileceği başlığı konuşulacak. Oturumun moderatörlüğünü Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat gerçekleştirirken; TurSEFF İş Geliştirme Müdürü Selen İnal, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İş Geliştirme Müdürü Süleyman Bezirgan ile onarıcı tarım çalışmalarıyla bilinen Anadolu Meraları Genel Koordinatörü Yasemin Kireç herkesi doyuracak sağlıklı gıdanın nasıl üretileceği sorusuna yanıt verecekler.

Gıda Ürünleri Teknolojileri Girişimcileri İlk Kez WorldFood Istanbul

28 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek diğer oturumlarda kriz zamanlarında gıda tedarik zinciri sürecini nasıl yönettiğini vaka analizleri ile detaylandırırken, işletmelerin “yeni normal” ile birlikte hazırlıklı olması gerekenlere ve özellikle denetimlerde karşılaşacakları yeni süreçlerin neler olacağı da yine fuarın panellerinde detaylandırılacak.

Yine fuarın ilk günü başlayacak ve son anına kadar sürecek olan Food Tech Garage etkinliğinde bu yıl ilk kez sektörün girişimcileri üreticilerle bir araya gelerek, tarımda ve gıdada sürdürülebilir üretim ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında çalışmalarını paylaşırken, görüş alışverişinde bulunabilecek.

Yanı sıra, Şef Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı, birbirinden özel etkinliklerin gerçekleştirileceği WorldFood Istanbul’un detaylı programına buradan ulaşabilirsiniz.

Fuara katılamayan ancak çevrimiçi olarak takip etmek isteyen ziyaretçiler için gerçekleştirilecek paneller ve etkinlikler, Youtube platformunda yer alan WorldFood Istanbul kanalından takip edilebilecek.