27. ALTIN ÇEKÜL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri, 13 Ocak 2022 tarihinde, “AURA İstanbul”da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Altın Çekül Ödülleri’nin 27.si, 49 yıldır yapı malzemesi firmalarına, bir ürün vitrini, iletişim kanalı, malzeme seçicilerle tanışma imkânı sunan çok kanallı tanıtım hizmetiyle, inşaat piyasasındaki kilit endüstri profesyonellerine erişim sağlayan YAPI KATALOĞU çatısı altında düzenlendi.

Ödül töreninde, Yapıda Yenilikçi Ürün Altın Çekül Ödülünü “Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 63/29” ürünü ile Şişecam alırken; “Intreme Fit” ürünü ile ABS Alçı, Yapıda Yenilikçi Ürün Gümüş Çekül Ödülüne layık görüldü. Yapıda Yenilikçi Ürün Jüri Teşvik Ödülü ise “Murfor Compact” ile Bekaert’in oldu.

1991 yılından 2017 yılına kadar Yapı-Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki ilk ürün ödülü olma unvanını taşıyan, 2020 yılı itibariyle YAPI KATALOĞU çatısı altında düzenlenmeye başlanan ALTIN ÇEKÜL Ödüllerinde, üç ana kategoride en iyilerin belirlendiği ödüller, 13 Ocak 2022 tarihinde AURA İstanbul’da düzenlenen etkinlikle sahiplerine verildi.

ALTIN ÇEKÜL ÖDÜLLERİ 2021 Jüri Listesi

Avi Alkaş (Alkaş Danışmanlık Başkanı), Adil Baştanoğlu (2021 CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı), Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı), Doç. Dr. Ece Ceylan Baba (Yeditepe Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı), Paolo Debiaggi (Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör.), Nida DeBusk (Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni), Durmuş Dilekçi (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Kurtul Erkmen(Mimar), Ayşe Hasol Erktin (Mimar), Massimo Guerini (BIMobject® İtalya Satış Müdürü), Gülçin İpek (Sektör Uzmanı / Mimar), Cem Kafadar (İnş. Müh. 1İnşaat Danışmanlık Kurucusu), Deniz Karabacak (Mimar, Teknoloji Danşmanı), Ebru Ünver Karaer (Yüksek Mimar - ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı), Gökhan Karakuş (Tasarımcı), Tayfun Küçükoğlu (Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı), Francesca Schepis (Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisi), Prof. Dr. Hasan Şener (İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Leyla Tanaçan (İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Çiğdem Tekin (MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Görevlisi), Prof. Dr. Onuralp Yücel (İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)’den oluşan seçici kurul tarafından Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve Sektörel Pazarlama olmak üzere üç ana kategoride, bu yıl başvuran ürünler ve projeler birçok farklı kriter etrafında değerlendirildi.

Yapıda Yenilikçi Ürün ve Fikir Ödülleri Listesi

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN ALTIN ÇEKÜL ÖDÜLÜ: Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 63/29, Şişecam

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN GÜMÜŞ ÇEKÜL ÖDÜLÜ: Intreme Fit, ABS Alçı

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ: Murfor Compact, Bekaert

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Vento MonoSlim, Bien

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN YAPI KATALOĞU ÖZEL ÖDÜLÜ: Silenta Extreme, GF Hakan Plastik

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN YAPI KATALOĞU YAPI ÖNCESİ İŞLER KATEGORİ ÖDÜLÜ: Supershield Multiseal, Supershield

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN YAPI KATALOĞU İNCE YAPI – BİTİRME İŞLERİ KATEGORİ ÖDÜLÜ: Protan SE, Protan

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN YAPI KATALOĞU ZEMİN - DUVAR - TAVAN KATEGORİ ÖDÜLÜ: Reborn Koleksiyonu, Feltouch

TÜZEL FİKİR ÖDÜLÜ: Bi’Boya Smart Comfort, Kalekim

Sektörel Pazarlama Ödülleri Listesi

Tüm dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz 2021 yılında yenilikçi vizyonlarıyla hazırlamış oldukları kampanyalar ile sektöre katkıda bulunan firmalar da Sektörel Pazarlama kategorisinde ödüllendirildi.

2021 yılında En İyi Sektörel Eğitim Projesi Ödülü kategorisinde ödül verilmezken, En İyi Tanıtım Projesi kategorisinde üç firma “Eşdeğer Teşvik Ödülü”ne layık görüldü:

AGT – Kurumsal Web Sayfa Yenilemesi

Çuhadaroğlu – Kurumsal Markalaşma Kampanyası

Ode Yalıtım – ODE Select

Altın Çekül Ödülleri Sergisi

27. kez, YAPI KATALOĞU çatısı altında düzenlenen yapı sektörünün “Oscar Ödülleri”, Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde ödüle layık görülen ürünlerin yer aldığı sergi 13 Ocak 2022 tarihinde Ödül Töreni akabinde ziyarete açıldı. Sergi, 14-28 Ocak 2022 tarihleri arasında “AURA İstanbul”da hafta içi saat 10-18 arasında ziyarete açık olacak.