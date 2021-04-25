24 K Altın yüz bakım serumun mucidinden Annenize Altın Dokunuş

9 Mayıs’ta annenizi SİNOZ’un cilde canlılık, parlaklık ve ışıltı vermeye yardımcı olan Altın Serisi ile mutlu edin. Birbirinden güzel bu özel ürünler ile annenizin cildinin ışıltıyla parlamasına destek olun.

24K Altın Yüz Bakım Serum:

Hidrolize kolajen ile cildinizdeki kırışıklara ve ince çizgilere dolarak daha sıkı, pürüzsüz ve genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olmayı amaçlayan bir formülle üretilmiştir.

Kaz ayakları olarak adlandırılan göz çevresinde oluşan kırışıklıkların, ağız çevresi, alın ve kaş ortası ince çizgilerin oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Fiyat:129.90TL

Sinoz 24K Altın Göz Çevresi Bakım Serumu:

Sinoz 24K Altın Göz Çevresi Bakım Serumu ile bakışlarınızdaki altın etkisini hissedin! Kök Hücre Teknolojisi ile üretilen İsviçre Elması özünün mucizevi etkisi ve tabi ki saf altın parçacıkları ile etkili göz çevresi bakımı sağlar. Sinoz 24K Altın Göz Çevresi Bakım Serumu; göz çevresi lekelenmeleri, gözaltı ton farkları, göz çevresinde yer alan elastikiyet kaybı görünümünü minimize etmeyi amaçlar. Fiyat:125.90TL

Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunu:

Cilt bakım rutininiz Sinoz Altın Sabun’un içeriğindeki altın parçacıkları ile değişiyor. Sinoz altın bakım serisinin efektif başlangıç ürünü Sinoz Altın Sabun ile mucizevi bakım sunuyor. Sinoz Altın Sabun içeriğindeki Aynısefa Özü, Papatya Özü, Jojoba Yağı, Makademya Çekirdeği Yağı, B vitamini, İsviçre Elması Kök Hücresi Teknolojisi, Elma Gliserini ve E vitamini sayesinde cilt temizlik rutininize altın dokunuş katıyor. Fiyat:249.90TL

Kadınların vazgeçilmez markası Sinoz, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin bir çok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.