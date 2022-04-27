24 K Altın yüz bakım serumun mucidinden Annenize Altın Dokunuş

Kadınların gözde markası SİNOZ, altın bakım serumunu altın kalpli annelerimize sunuyor.

9 Mayıs’ta annenizi SİNOZ’un cilde canlılık, parlaklık ve ışıltı vermeye yardımcı olan Altın Serumu ile mutlu edin. Bu özel ürün ile annenizin cildinin ışıltıyla parlamasına destek olun.

24K Altın Yüz Bakım Serum:

Hidrolize kolajen ile cildinizdeki kırışıklara ve ince çizgilere dolarak daha sıkı, pürüzsüz ve genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olmayı amaçlayan bir formülle üretilmiştir.

Kaz ayakları olarak adlandırılan göz çevresinde oluşan kırışıklıkların, ağız çevresi, alın ve kaş ortası ince çizgilerin oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Fiyat:59.00TL

Kadınların vazgeçilmez markası Sinoz, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin bir çok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.