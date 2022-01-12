2022’de Mobilde En Çok Payı Oyun Uygulamaları Alacak

Türkiye Mobilde Büyümeye Devam edecek

Türkiye'de mobil oyun sektörü her zaman güçlüydü ve pandemi birçok işletme için mobil dönüşüm sürecini hızlandırdı. Bununla birlikte pandeminin ötesine geçip bir çeşit normalliğe geri dönerken bile mobil cihazlara yönelik bu eğilim devam etti.

2021 yılında AppsFlyer’ın desteklemiş olduğu araştırmaya göre dünya genelinde ilk 9 ayda oyun şirketleri 844 iş birliği sonucunda 71 milyar dolarlık devasa bir meblağ toplamayı başardı. 2021 yılı Türkiye'de de oyun sektörü için rekorlar kıran bir yıl oldu. Türkiye'deki oyun endüstrisinin büyüme eğiliminin 2022'de de tüm hızıyla devam etmesi bekleniyor.

Türkiye oyun pazarı özellikle mobil oyunlar olmak üzere son yılları oldukça hareketli geçirdi. Türkiye, 500'den fazla bağımsız geliştirme stüdyosu ile oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin genç nüfusu, özellikle mobil cihazlarda oyun oynamayı benimsedi ve bu durum çeşitli devlet destekleriyle birlikte çoğu oyun stüdyosunun Türkiye dışındaki pazarlara girmesi için gereken geliri elde etmesini sağladı.

Mobile yapılan yatırımlar artacak

Türkiye'deki oyun endüstrisi son birkaç yılda büyük yabancı yatırımlar aldı. Bu yatırımlardan bazıları:

• Zynga, Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldı.

• Zynga, Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı.

• Voodoo, Fabrika Games'e yatırım yaptı.

• Rovio, Ağustos 2021'de Ruby Games'i 10 milyon dolara satın aldı.

Trendler, 2022'de Türkiye genelinde mobil ve mobil pazarlamaya yapılan yatırımların artacağını gösteriyor. Buna ek olarak, daha geleneksel Türk işletmelerinin web trafiklerini mobil uygulamalara kaydırmak istemesinin de bu eğilim üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söyleyebiliriz.

Mobil uygulamalar müşteri deneyimi ve marka sadakatine odaklanacak

Türkiye mobil pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Pandemi, ülke genelinde mobil uygulama kullanımında büyük bir artışa neden oldu. Mobil uygulamalar, marka sadakati oluşturmak için kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Türkiye'de oyun uygulamalarını kullananların çoğunluğunda 18-24 yaş arasındaki genç nüfus yer alıyor. Bu genç kullanıcılar teknolojiyle oldukça ilgililer ve kullanıcı deneyiminin nasıl geliştirilebileceği konusunda kendi fikirleri var. Bilgili ve araştıran bir kullanıcı tabanına sahip olduğunuzda, pazarda rekabet edebilmek için kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmek büyük önem taşır.

Türkiye mobil oyun sektöründeki start-up'ların sayısı her yıl artmaya devam ediyor ve rekabet tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Rekabetin bu noktasında, kullanıcı deneyimi odaklı, kullanımı kolay ve basit uygulamalar, kullanıcı tabanını hızla büyütecek ve buna bağlı olarak marka sadakatini de artıracaktır.

Mobilde Hedefler Yüksek

2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler 100 mobil oyunun %20'si Türkiye'dendi. Türk oyun stüdyoları büyük bir uluslararası talep görüyor. Türk oyun sektörünün bu patlamasının altında oyun stüdyolarının mobil öncelikli olması ve mobil alanda yıllardır deneyim kazanmaları yatıyor. Ülkede yaklaşık 30 milyon mobil oyuncu var ve bu da var olan talebi karşılamak için daha fazla oyun geliştirilmesine yol açıyor. Ayrıca, yerel ve küresel ekonomik güçler uluslararası genişlemeyi kazançlı kılıyor ve bu sebeple Türkiye'deki oyun endüstrisi için hem devletten hem de üniversitelerden önemli bir ekosistem desteği yaratiliyor.

Türkiye oyun sektöründeki eğilimlerin yakın zamanda ortadan kalkacağına inanmak için hiçbir neden yok. Ileriye bakıldığında, 2022 yılı muhtemelen Türkiye oyun endüstrisi için inanılmaz bir yıl olan 2021 yılının üzerine inşa etmeye devam edecek.