banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

2022’de çalışanlar için yeni fırsatlar

Pandemiyle birlikte uzaktan veya hibrit çalışma, çalışan nezdinde hem iş değiştirmeyi hem de yurtdışında çalışma olanaklarını kolaylaştırdı. Çalışan memnuniyeti sağlayamayan organizasyonlar, ellerindeki yetenekleri kaçırma riskiyle karşı karşıya. Harika işyeri olduğunu belgeleyemeyen organizasyonlar ise potansiyel yeteneklere erişmekte daha da zorlanacaklar.

İş Dünyası 31.12.2021, 13:00
2022’de çalışanlar için yeni fırsatlar

Sahip olduğu metodolojiyle 1992 yılından bu yana 100 milyonun üzerinde çalışanla anket gerçekleştiren Great Place to Work®, 2022 ve sonrası için iş dünyasının yeni olmazsa olmazları konusunda şirketleri uyarıyor. Pandeminin zorunlu hale getirdiği evden veya uzaktan çalışma modelleri, mevcut çalışanlara yeni iş olanakları için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, insan kaynakları ve şirket yöneticileri için yeni bir zorlu döneme işaret ediyor.

“Çalışanın elindeki fırsatlar, organizasyonların kendilerine çeki düzen verme gereği doğurdu!”

Toprak, “Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanında yaşanan kapanmalar, işteki sorumlulukların büyük bir bölümünün rahat bir şekilde evden veya herhangi bir lokasyondan yapılabileceğini gösterdi. Bu yeni çalışma sistemi sayesinde artık ülke, bölge veya kıta bağımlılığı ortadan kalktı. Bugüne kadar fiziki gerçekleşen beyin göçü, artık laptop üzerinden sanal olarak gerçekleşir hale geldi. Bu, organizasyonların yeni yeteneklere erişimini zorlaştırmak bir yana, ellerindeki yetenekleri tutmaları konusunda da yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Eskiden çalışma koşulları, maddi imkanlar veya ek haklarla kısmen memnuniyet sağlanabilen çalışanlar, artık bambaşka kriterlere bakıyorlar. Bunlar ise; işyerinde çalışanlar ile yöneticiler arasında, çalışanlar ile yaptıkları iş arasında ve birlikte çalıştığı takım arkadaşları ile arasındaki ilişkiler” dedi.

“Farkı yaratmak isteyen şirketler kurum kültürlerindeki değerlere odaklanmalı!”

Değişen dünyada yatırımcıların artık ilk baktıkları yerin kurum kültürü olduğunu söyleyen Toprak, “Anlıyoruz ki çalışanlar, huzur içerisinde çalışabilecekleri ortamlar istiyorlar. Great Place to Work® olarak yaptığımız anketlerde, çalışanlar tarafında maddiyatın hiç de düşünüldüğü kadar önemli olmadığını gördük. Bugün çalışanın bir işyerinde önceliklendirdiği konular; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu. Bu yüzden özellikle insan kaynakları gibi kurum kültüründen öncelikli sorumlu departmanlar, mevcut durum ile varılmak istenilen hedefi net olarak bilmeli ve stratejisini buna göre kurgulamalı. Great Place to Work® olarak bizler, organizasyonların çalışan deneyimini ölçmelerine ve geri bildirim toplamalarına yardımcı oluyoruz. Trust Index© anketimiz ve kurum kültürü analizine dayanan Culture Audit© analiz metodolojimizle kurumların performans değerlerini tespit edip, raporlayabiliyoruz. Her yıl dünyanın dört bir yanında farklı sektör ve büyüklükten 10 binden fazla şirket ve 10 milyonun üzerinde çalışanla gerçekleştirdiğimiz anketlerle global çapta kıyaslanabilir sonuçlar elde ediyoruz. Böylece kuruluşlar, mevcut yetenekleri elde tutabilmek ve yeni yetenekleri bünyelerine katabilmek için yönelmeleri gereken yolu görebilir hale geliyorlar. Her şeyin veriyle ifade edildiği bir dünyada güvenilir ve kıyaslanabilir bilgiler olmadan hareket etmek, kaptansız bir gemide yol almaktan farksızdır” dedi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla Great Place To Work® sertifikasını elde edebilmek ve bu unvanı 1 yıl boyunca tüm iletişim çalışmalarında kullanmak için şirketlerin, 60 kapalı uçlu ve 2 açık uçlu soru setine sahip çalışan cevaplarına dayanan Trust Index©’ten 65 ve üzerinde skor elde etmeleri gerekiyor. Great Place to Work® sertifikasına ek olarak Türkiye’nin En iyi İşverenleri Listesi’ni açıklayan enstitü ayrıca Kadınlar İçin Harika İşyerleri, Avrupa’nın En İyi İşyerleri gibi listeler de yayımlıyor. Listeler sayesinde bir yandan çalışan deneyiminin en iyiler ile kıyaslanabilecek benzersiz veri içerikleri sağlanırken diğer taraftan güçlü ve harika çalışan deneyimine sahip şirketler ödüllendirilmiş oluyor. Böylece ödül alan organizasyonlar, işveren markası olarak hem yetenekli iş gücünün dikkatini çekebiliyor hem de mevcut çalışanın motivasyonunu üst seviyeye çıkartıyor.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8