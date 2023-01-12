2022 yılında ihracatın yıldızı Petkim oldu

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılında da kimya sektörünün “ihracat şampiyonu” oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) açıkladığı geleneksel “İhracatın Yıldızları” listesinde Petkim tüm sektörler kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 2022 Yılının İhracat Yıldızları Ödül Töreni’nde Petkim’in ödülü, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcısı Elchin Ibadov’a takdim edildi.

Petkim’den 913 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, STAR Rafineri entegrasyonu, etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Petkim, dört yılda bir gerçekleştirilen planlı bakım duruşu çalışmalarını da başarıyla tamamlayarak uzun yıllardır tekrarladığı gibi 2022 yılında da Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu. 2021 yılında olduğu gibi hem kimya hem de tüm sektörlerde birinci olan Petkim, 2022 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.