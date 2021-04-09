2021 yılında 35 milyon TL’lik yatırım yapacak

“Teknolojik İnsan” mottosuyla farklı sektörlerden 1000’den fazla kuruma verdiği hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunan Rasyotek’in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, şirketin ilk çeyrek performansını değerlendirerek yol haritasını açıkladı. İlk 5 yıl teknolojiye odaklandıklarını belirten Pak, 2021 yılında “Teknolojik İnsan” mottosundaki “insan” vurgusunu merkeze aldıklarını ve 2021’i “İnsana Değer Yılı” ilan ettiklerini de açıkladı.

“İnsana yatırım yapıyoruz”

Öncelikli olarak insana yatırım yaptıklarını vurgulayan Pak, “Mevcut projelerimizin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İhracatı odağa aldığımız yeni yatırım planlarımız bulunuyor. Sağlık bilişimi alanındaki yatırımlarımız devam ediyor. 2021 yılında ilk fazı 25 milyon TL, ikinci fazı 10 milyon TL olmak üzere toplam 35 milyon TL yatırım hedefimiz bulunuyor. Bu yatırımları şirketlerimizin devam eden faaliyetleri için kullanacağız” dedi.

“Yılı başarılı bir şekilde kapatacağız”

Pandeminin tüm olumsuz yansımalarına rağmen 2021 yılına başarılı bir şekilde başladıklarını belirten Pak, “Yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümemizi koruyarak istihdama katkı sağlamaya devam ettik. Ülke ve dünya gündemini göz önüne alarak farklı sektörler için geliştirdiğimiz çözümlerimizle 2021’i başarılı ve istikrarlı bir şekilde kapatacağız. 2021’in ilk çeyrek verileri ve hedefleriyle Rasyotek’in ikinci 5 yıl hedeflerini somut bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bilişim alanında holdingleşerek, Türkiye’nin bilişim holdingleri arasında ilk 5’te yer almayı hedefliyoruz. Topluma ve sektöre bir holding olarak hizmet sunmak istiyoruz. Hedefimiz ile ilgili yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“İnovasyon Takımı kurmayı planlıyoruz”

“Bizim işimiz gelecek” diyen Pak, şöyle devam etti, “Rasyotek’te çalışma arkadaşlarımızın her gün geleceği düşünmesini istiyoruz. Bugünün işlerini yürütürken bir yandan da yarına odaklandığımızda daha hızlı ilerleyeceğimizi biliyoruz. Her gün geleceği konuşuyoruz ve konuştuğumuz geleceğe daha hızı ulaşmak için İnovasyon Takımı kurmayı planlıyoruz. Bu takımın üreteceği projeler ile geleceğe daha hazır olacağımızı düşünüyoruz.”