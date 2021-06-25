2001'de kurulan AtlasJet resmen iflas etti!

Havacılık sektörü pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Karantina ve kapanma dönemlerinde özellikle uçuşlar ya tamamen durduruldu ya da büyük ölçüde azaldı.

Bu durumun havayolu firmaları üzerinde doğal olarak çok kötü etkileri oldu. Son yıllarda ekonomik sorunlar yaşayan AtlasJet, bu olumsuzlardan fazlasıyla etkilenen havayolu şirketlerinden birisiydi.

Firmadan gelen haberler nihai kötü sona ulaşıldığını gösteriyor. Firmanın iflas ettiği açıklandı.

İflas sürecinin hikayesi birkaç yıl öncesine dayanıyor. İş insanı Ali Murat Ersoy'a ait olan AtlasJet Havacılık uçuşlarını durdurmuş ve firma ekonomik gerekçelerle tarifeli seferlerine 26 Kasım-21 Aralık 2019 tarihleri arasında ara vermişti.

Firma 26 Kasım'da iş ortaklarına gönderdiği mesajda "Yakın geçmiş dönemin olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" demişti.

Şirket bu açıklamalardan sonra tekrar seferlere başlasa da bunlar sürekli olmadı.

Gerek piyasa koşulları gerekse mali sıkıntı aşılamadı. 2020 başında çalışanlarına gönderdikleri bir yazı ile iflas başvurusunda bulunulacağı kamuoyuna açıklanmıştı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 17.06.2021 tarih ve 2020/15 Esas sayılı dava ile ilgili karar verilmiş. Mahkeme heyetinin 17 Haziran 2021 saat 14.21'de aldığı karar ile AtlasJet resmen iflas etti. Müflis şirketin tasfiye işlemleri için de Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü görevlendirildi.

2001'DE KURULDU

Atlasjet, 14 Mart 2001'de Türkiye'de "Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı" gerçekleştirmek üzere kuruldu.

İlk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirdi. İç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004'te başlayan şirket Türkiye'de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel havayolu oldu. İki uçak ile faaliyete başlayan AtlasJet'in 2018 yılında filosunda 16 uçak bulunuyordu.

Şirket darboğaza girmeden önce 35 farklı ülkede 50'den fazla noktaya uçuyordu. Türkiye içerisinde ve Asya, Rusya, BDT Bölgesi, Orta Doğu ve Avrupa'ya tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyordu.

T.C. BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ

2021/48 İFLASIN AÇILMASI İLANI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 17/06/2021 tarih ve 2020/135 Esas sayılı dava dosyası ile 454276-0 İstanbul ticaret sicil nosunda kayıtlı müflis ATLASJET HAVACILIK A.Ş. 'in (V.K.No: 3300184822) 17/06/2021 tarih saat 14:21 itibarı ile iflasına karar verilmiştir.

İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 18.06.2021

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

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Kaynak: Para Dergisi