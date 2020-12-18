20 bin adet üretim, 13 ülkeye ihraç ile Bambi Borjen Yatak, pandemi döneminin en çok aranılan yatakları arasında

Türkiye yatak sektörüne yön veren teknolojileriyle kendi segmentinin lideri Bambi Yatak, ülkemizde ve dünyada ilk kez bor mineralini yatağın süngerine entegre etti. Bor madeninin mucizevi hijyenik özelliğinden faydalanarak üretilen Borjen, yatak hijyeni için yapılmış en büyük inovasyonlardan biri olarak nitelendiriliyor. Sünger ve yay kalitesi, başlık lambası ve USB şarj aparatıyla da klasik yatak modellerinden ayrışan Borjen, pandemi dönemindeki taleplerle üretim adetlerini arttırdı. Borjen, toplamda 20 bin, günlük 120 adet üretim performansıyla Bambi’nin en çok satılan ve ihraç edilen ürünleri arasında başı çekiyor.

Pandemi döneminin en çok talep gören ürünü

Pandemi döneminde evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla yatak sektöründe de yeni teknolojilerin gündeme geldiğini söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, Bambi Yatak olarak gündemin gerekliliklerini dikkate alarak ve tüketicilerin beklentilerine kulak vererek, dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz bor minarelini Borjen ismini verdiğimiz yatağımızda kullandık.” dedi. Emre Gökmen, bor mineralinin keşfinden itibaren yoğun olarak ilaç yapımı ve temizlik amacıyla kullanıldığını, günümüzde ise uzay teknolojilerinden cam sektörüne, savunma sanayinden enerji sektörüne kadar pek çok alanda varlık gösterdiğini belirterek “Bambi mühendisleri tarafından geliştirilen Borjen, kumaşı ile süngerine teknolojik işlemlerle entegre edilmiş bor minerali sayesinde rahat ve temiz bir yatakta günün yorgunluğunun ve stresinin atılmasına yardımcı olarak sağlıklı bir etki yaratıyor. Bununla ilgili tüm test süreçlerimiz tamamlandı ve raporlarımızı aldık. Hijyen güvenliğini sağlamak üzere ürettiğimiz Borjen, pandemi döneminin en çok satılan ürünlerinden oldu ve şu ana kadar 13 ülkeye ihraç edilerek yurt dışı pazarda da gücünü gösterdi.” sözlerini kaydetti.

Yatak inovasyonunun geleceği: Borjen

Borjen, bordan gelen mucizevi hijyeni özelliklerinin yanı sıra yanı sıra hypersoft süngeri, paket yay sistemi, başlık lambası ve USB şarj gibi kabiliyetleriyle de yatak inovasyonunun geleceğini kurguluyor. Borjen’in tasarımındaki yayların birbirinden farklı torbalar içerisine yerleştirilmesiyle oluşan paket yay sistemi ile bağımsız hareket eden yaylar, vücut basıncının yatağa eşit dağılmasını destekliyor. Borjen, vücut, baş ve ayak kısımlarında farklı, vücudun orta kısmında farklı sertliğiyle kullanıcısının vücuduna uyum sağlıyor. Omurganın doğru pozisyonda kalması için gerekli tüm parametreleri sunan sistem, geleneksel yatak yaylarında oluşan rahatsız edici seslerin de önüne geçiyor. Borjen’in içeriğindeki hypersoft sünger teknolojisi ise kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esneklik oluştururken kolayca bedenin şeklini alıyor, tene kadifemsi bir dokunuş hissi veriyor. Başlığın hemen üstünde yer alan aydınlatma aksesuarı, gece konforunu bölmeden yatakta kitap okumaya, çalışmaya ve keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyor. Diğer yandan yatak başlığında bulunan USB girişi de telefon veya tabletin kolayca şarj edilebilmesini sağlıyor.