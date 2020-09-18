14. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başlıyor

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Başarı hikayesiyle kadın girişimcilere ilham olacak, iş hayatında ben de varım diyen ve sesini tüm ülkeye duyurmak isteyen adaylar, yarışmaya www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak 15 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecek. "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 75.000 TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 50.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Garanti BBVA olarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kadının ekonomiye aktif katılımını desteklemek bizim için çok önemli. Bu amaçla çıktığımız yolda, kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim”ve “yeni pazarlara açılma” olarak4 temel başlıkta ele alıyoruz. Yolculuğumuz boyunca sahada edindiğimiz deneyim ve gözlemlerimiz bize gösterdi ki cesaretlenme ve kendi hikayelerini duyurabilme kadın girişimcilerin en büyük motivasyon kaynağı. O nedenle, kadın girişimcilerin motivasyonunu güçlü kılmak, onları cesaretlendirmek adına 14 yıldır paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı sürdürmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. En önemlisi de rol model ve ilham kaynağı olan binlerce kadın girişimcinin başarı hikayesini tüm Türkiye’ye duyurmamız. Bu yıl da girişimci ruhları hiç sönmeyen, hayal eden, vazgeçmeyen, azim gösteren ve attıkları cesur adımlarla diğer kadın girişimcilere de rol model olmak isteyenleri bu yarışmaya katılmaya, bizlerle başarı hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın ödül töreni 5 Mart 2020 tarihinde yapılacak.