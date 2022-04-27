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107 Yıllık Çınar Yatırımlarını Sürdürüyor! Akansu Group’tan Kayseri’de Gövde Gösterisi

Kayseri'nin önde gelen ailelerinden Akansu Group 1 asırlık iftar geleneğini bu yıl da sürdürdü. Akansu Grup'un 107'inci yılının da kutlandığı yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda şehrin ileri gelenleri de misafir olarak yer aldı.

İş Dünyası 27.04.2022, 12:57
107 Yıllık Çınar Yatırımlarını Sürdürüyor! Akansu Group’tan Kayseri’de Gövde Gösterisi

Kayseri'nin ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından Akansu Group, bir asırdır sürdürdükleri iftar yemeği geleneğine pandemi nedeniyle verdikleri iki yıllık aranın ardından görkemli bir organizasyonla devam etti. Türk sanayisinin bir asırlık çınarı bu yılki organizasyonunda 107'inci yılını da kutladı. İftar yemeğinde yine ülkenin bir numaralı cam üreticisi Şişecam temsilcileri, Kayseri'nin önde gelen iş insanları katıldı. Yemek sonunda Akansu Group'un ilk on müşterisi plaketle onurlandırıldı.

VECDET SALGIN: TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR AİLE

TOBB Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclis Başkanı ve Şişecam Satış Müdürü Vecdet Salgın da Akansu Group'un Türkiye için önemli bir aile olduğunu vurgulayarak organizasyon için Yılmaz Akansu nezdinde tüm aileye teşekkür etti.

YILMAZ AKANSU: ÖNCELİĞİMİZ ÜLKE VE MİLLET SEVGİSİ

Organizasyon semazen gösterisi ile başlarken Akansu Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu iftar öncesi verdiği demeçte şirketin 2022 ve ileriki dönemler için hedefleri konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Akansu Group'un 107 yıllık tarihinde en önemli motivasyonunun ülke sevgisi olduğunu belirten Yılmaz Akansu Rusya-Ukrayna savaşına rağmen yatırımları konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

"Önceliğimiz, ülkemize ve milletimize hizmet etmek" diyen Akansu, organizasyonla ilgili, “Bugün bizim için özel bir gün, kuruluşumuzun 107'nci yılı. Yola ' Biz Büyük Bir Aileyiz' sloganıyla çıktık. Geniş ve büyük bir ailemiz var. Bunu iftar yemeği ile taçlandırmak istedik" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarında geri adım atmadıklarını belirten Akansu, şirketin Kuvay-ı Milliye ruhuyla hareket ettiğini şu sözlerle ifade etti;

Hedeflerimize planlarımız dâhilinde devam ediyoruz. Şirketimizin kuruluş zamanı savaş dönemiydi. Dedelerim büyük zorluklar yaşadı, buna rağmen önceliğimiz her zaman ülkemize ve milletimize hizmet etmek oldu. O günlerden bu günlere geldik. Bugün de aynı ruhla hareket ediyoruz. "

FİNANS UZMANI ÖZSOY: BURADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Ekonomist Finans Danışmanı Murat Özsoy ise, "Çok kıymetli bir etkinlikte beraberiz. Akansu Group cam, plastik pencere ve alt yapı boru üretimi ile Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri. 107 yıl boyunca ülkenin ekonomisine, büyümesine, ihracatına katkıları azımsanmayacak derecede. Firmanın ticari kaygılardan ziyade bunları ön planda tutması Akansu Group'u Türkiye gündeminde farklılaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Burada da 'Biz Büyük Bir Aileyiz' sloganıyla bir aile bilinciyle toplanmış bulunuyoruz. Yılmaz Akansu da dördüncü nesil olarak bu misyonu üstenmiş durumda. Biz de kendisiyle olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

OĞUZ KAYHAN: 107 YILDIR BÜYÜYEN BİR KURUM

Akansu Group'un İcra Kurulu Üyesi Oğuz Kayhan, "Böyle bir ortamda olmaktan çok mutluyum. Kurumların en önemli özeliklerinden biri tarihi geçmişleri. Düşünüldüğünde 107 yıl çok büyük bir zaman. 107 yılda sürekli gelişerek bu güne gelen bir kurumdan bahsediyoruz. Giderek de büyüyor. Türkiye'nin güzide kuruluşlarından biri. Zaten çok iyi durumda inşallah daha da iyi duruma gelecek" dedi.

Organizasyon, Akansu Grup'un Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine verilen plaketlerin ardından edilen dua ile sona erdi.

#Akansu Group
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