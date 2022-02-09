103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu

Geçen yılı 20 milyar 200 milyon dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörünün küresel buluşması İstanbul’da başladı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Linexpo' İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. İHKİB ve İTO’nun destekleriyle gerçekleştirilen üç fuarın açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Linexpo’ya 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı ziyaretçi katılım sağladı. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 15 bin.

“HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN GURUR VERİCİ BİR FUAR”

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Çok uzun zamandır Türkiye’nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdamı gerçekleştiren ve Türkiye’nin uluslararası markalaşma yolunda çok büyük bir potansiyel barındıran bu güzide sektörümüzü temsil eden altyapıya sahip bir fuarı yoktu. Bunun eksikliğini hissediyorduk. Şu anda buradaki atmosfer ve uzun bir pandemi dönemi sonrası yaptığımız bu organizasyon gerçekten gurur verici. 2021 ihracatın, üretimin zirve yaptığı Türkiye’nin gururu olan ihracatçıların yüzümüzü güldürdüğü unutulmayacak bir yıl oldu. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları aştığını gördük. Girişte yollara uzanan kuyruklar gördük. Katılımcıların sipariş yazmaya yetişemediklerini hemen hemen tüm sektörlerde gördük. Eş zamanlı yapılan fuarların doluluğunu ve başarısını gördük. Bu da artık bu ülkede büyük hedeflere büyük adımlarla gittiğimizi gösteriyor. 225 milyar dolar ihracat hiçbir zaman unutulmayacak müthiş bir başarı. Önümüzde ise 250 milyar dolar bir hedef var artık. Bu hedefimiz, bu sektörlerle yapabileceğimiz bir rakam. Geçen yıl pek çok firmamızın siparişlere yetişememesine şahit olduk. Türkiye’den sipariş almamış markaların artık Türkiye ile iş yapmak için döndüklerini ve sipariş verdiklerini gördük. Bunlar bizi çok cesaretlendiriyor.” dedi.

“DÜNYA MARKASI OLACAK”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Fuarımızı 7 holde yapıyoruz. 600’e yakın firmamız ve 3 ana sektörümüz var. Bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon. Ayrıca uzun süredir devam eden Linexpo iç giyim fuarımız var. Bu fuara başlarken ilk olduğundan dolayı katılımcılar için bir metrekare sınırlaması koymadık. Ancak bundan sonra gerçekleştireceğimiz fuarlarda sektör bu fuarın potansiyelini ve iş hacmini gördükten sonra bırakın dolduramamayı, sıraya gireceğini düşünüyorum. IFCO sadece bir İstanbul markası değil, önce bir bölge marka, daha sonra sektörde dünya markası olacak.

Bu etkinliği bir dünya markası yapmaktaki çalışmalarımıza çok etkin bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sayede İstanbul’u modanın, tekstilin, iç giyimin, abiye giyimin bu konudaki ana ve tüm yan sektörlerin merkezi haline getirecek. Yurt dışındaki firmalar buraya gelmek için çaba gösterecek. Afrika’dan, Orta Asya’dan pek çok ülke fuarlar için Avrupa’nın kısıtlayıcı Covid önlemleri nedeniyle Avrupa yerine Türkiye gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu nedenle ülkemizin, pandeminin getirdiği şartları çok iyi değerlendirerek çok daha fazla atağa geçmesi gerekiyor.”

“TEK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK”

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat da, “Fuarımızın stratejisini beş yıllık planlamalar dahilinde yapıyoruz. İlk beş yıllık hedefimizi tutturduk. Alım heyetleri, b2b görüşmeler, yabancı ziyaretçi sayımızda geldiğimiz nokta ve katılımcı sayımızdaki artış istikrarlı büyümeyi beraberinde getirdi. 2016'da 'Moda Günleri' olarak başladığımız yolun sonunda uluslararası fuar statüsüne layık görüldük. Linexpo'nun en büyük özelliklerinden biri de tüm satış alanlarının fuar tarihinden bir yıl önce doluyor olması. Katılımcı firmalarımızın faaliyet alanları iç giyim, pijama, mayo, korse, çeyiz grubu, sütyen, çocuk pijaması, çocuk çamaşırı, saten grubu, tayt, ev giysisi ve eşofman grubu. Firmalarımızın pandemi sonrası dönemde özellikle yurt dışı alım heyetleri ile kuracağı ilişkiler sektör ihracatımız açısından çok önemli. TİGSAD olarak Linexpo aracılığı ile üretimle, ihracatla ve istihdamla büyümek isteyen ülkemize her geçen yıl daha fazla döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

12 Şubat’a kadar açık olacak fuarda özel şovlar ve defileler de düzenlenecek.