banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’ta Rosier şoku!
Beşiktaş’ta Rosier şoku!
103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu
103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...

103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) organize ettiği 'Linexpo' İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İstanbul Fashion Connection (IFCO) ve Fashionist Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Fuara 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı katılım sağladı.

İş Dünyası 09.02.2022, 19:53
103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu

Geçen yılı 20 milyar 200 milyon dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörünün küresel buluşması İstanbul’da başladı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Linexpo' İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. İHKİB ve İTO’nun destekleriyle gerçekleştirilen üç fuarın açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Linexpo’ya 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı ziyaretçi katılım sağladı. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 15 bin.

“HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN GURUR VERİCİ BİR FUAR”

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Çok uzun zamandır Türkiye’nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdamı gerçekleştiren ve Türkiye’nin uluslararası markalaşma yolunda çok büyük bir potansiyel barındıran bu güzide sektörümüzü temsil eden altyapıya sahip bir fuarı yoktu. Bunun eksikliğini hissediyorduk. Şu anda buradaki atmosfer ve uzun bir pandemi dönemi sonrası yaptığımız bu organizasyon gerçekten gurur verici. 2021 ihracatın, üretimin zirve yaptığı Türkiye’nin gururu olan ihracatçıların yüzümüzü güldürdüğü unutulmayacak bir yıl oldu. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları aştığını gördük. Girişte yollara uzanan kuyruklar gördük. Katılımcıların sipariş yazmaya yetişemediklerini hemen hemen tüm sektörlerde gördük. Eş zamanlı yapılan fuarların doluluğunu ve başarısını gördük. Bu da artık bu ülkede büyük hedeflere büyük adımlarla gittiğimizi gösteriyor. 225 milyar dolar ihracat hiçbir zaman unutulmayacak müthiş bir başarı. Önümüzde ise 250 milyar dolar bir hedef var artık. Bu hedefimiz, bu sektörlerle yapabileceğimiz bir rakam. Geçen yıl pek çok firmamızın siparişlere yetişememesine şahit olduk. Türkiye’den sipariş almamış markaların artık Türkiye ile iş yapmak için döndüklerini ve sipariş verdiklerini gördük. Bunlar bizi çok cesaretlendiriyor.” dedi.

“DÜNYA MARKASI OLACAK”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Fuarımızı 7 holde yapıyoruz. 600’e yakın firmamız ve 3 ana sektörümüz var. Bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon. Ayrıca uzun süredir devam eden Linexpo iç giyim fuarımız var. Bu fuara başlarken ilk olduğundan dolayı katılımcılar için bir metrekare sınırlaması koymadık. Ancak bundan sonra gerçekleştireceğimiz fuarlarda sektör bu fuarın potansiyelini ve iş hacmini gördükten sonra bırakın dolduramamayı, sıraya gireceğini düşünüyorum. IFCO sadece bir İstanbul markası değil, önce bir bölge marka, daha sonra sektörde dünya markası olacak.

Bu etkinliği bir dünya markası yapmaktaki çalışmalarımıza çok etkin bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sayede İstanbul’u modanın, tekstilin, iç giyimin, abiye giyimin bu konudaki ana ve tüm yan sektörlerin merkezi haline getirecek. Yurt dışındaki firmalar buraya gelmek için çaba gösterecek. Afrika’dan, Orta Asya’dan pek çok ülke fuarlar için Avrupa’nın kısıtlayıcı Covid önlemleri nedeniyle Avrupa yerine Türkiye gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu nedenle ülkemizin, pandeminin getirdiği şartları çok iyi değerlendirerek çok daha fazla atağa geçmesi gerekiyor.”

“TEK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK”

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat da, “Fuarımızın stratejisini beş yıllık planlamalar dahilinde yapıyoruz. İlk beş yıllık hedefimizi tutturduk. Alım heyetleri, b2b görüşmeler, yabancı ziyaretçi sayımızda geldiğimiz nokta ve katılımcı sayımızdaki artış istikrarlı büyümeyi beraberinde getirdi. 2016'da 'Moda Günleri' olarak başladığımız yolun sonunda uluslararası fuar statüsüne layık görüldük. Linexpo'nun en büyük özelliklerinden biri de tüm satış alanlarının fuar tarihinden bir yıl önce doluyor olması. Katılımcı firmalarımızın faaliyet alanları iç giyim, pijama, mayo, korse, çeyiz grubu, sütyen, çocuk pijaması, çocuk çamaşırı, saten grubu, tayt, ev giysisi ve eşofman grubu. Firmalarımızın pandemi sonrası dönemde özellikle yurt dışı alım heyetleri ile kuracağı ilişkiler sektör ihracatımız açısından çok önemli. TİGSAD olarak Linexpo aracılığı ile üretimle, ihracatla ve istihdamla büyümek isteyen ülkemize her geçen yıl daha fazla döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

12 Şubat’a kadar açık olacak fuarda özel şovlar ve defileler de düzenlenecek.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11