100. Yıl Dönümünü Kutlayan Mitsubishi Electric Kurumsal Felsefe Sistemini Güncelledi

Changes for the Better (Daha İyisi İçin Değişim) "Changes for the Better", biz değişmeye ve büyümeye devam ederken Mitsubishi Electric Group’un “her zaman daha iyiye ulaşmak için çabala” bakış açısını temsil eder. Her birimiz, sürekli olarak değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak "daha da iyi bir yarın" yaratmak için söz veriyoruz.