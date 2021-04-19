100. Yıl Dönümünü Kutlayan Mitsubishi Electric Kurumsal Felsefe Sistemini Güncelledi

Uzun yıllar boyunca gruba destek veren çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları dahil tüm paydaşlarına teşekkür eden Mitsubishi Electric, yeni çağın isteklerine yanıt veren ve paydaşlarının güvenini kazanan bir şirketler grubu olarak faaliyetlerine devam edecek. Yeni kurumsal felsefe sisteminden güç alan Mitsubishi Electric, önümüzdeki 100 yıl boyunca da kesintisiz inovasyon yoluyla çeşitli sosyal sorunlara çözümler üreterek canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacak.

Mitsubishi Electric’in Bir Yüzyılı

Mitsubishi Electric, 1921 yılında Mitsubishi Gemi İnşaat Şirketi bünyesindeki elektrik fabrikasının devamı olarak kuruldu. Mitsubishi Electric Grup, geçtiğimiz 100 yıl boyunca evden uzaya kadar çok çeşitli alanlarda sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla donatılmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarak canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulundu.

Yeni Kurumsal Felsefe Sistemi

Mitsubishi Electric'in önceki kurumsal misyonunun ruhunu miras alarak güncellenen ve şirketin varlığını temsil eden yeni kurumsal felsefe sistemiyle tüm çalışanların benimsemesi ve yaşatması istenilen temel değer ve tutumlar aşağıdaki şekilde güncellendi.

Amaç:

Biz, Mitsubishi Electric Group olarak, sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacağız.

Değerlerimiz:

Güven Toplum, müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler, iş arkadaşlarımız dahil tüm paydaşlarımızla güçlü ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştiririz. Kalite En iyi kalitede ürün ve hizmetler sunarak toplumun ve müşterilerin memnuniyetini sağlarız. Teknoloji Teknoloji ve yeteneklerimizi geliştirerek topluma yeni değerler katarız. Etik Kurallara Uyum Yüksek etik standartlarla hareket eder, yasalara ve sosyal kurallara uyarız. İnsanlık Sağlık ve güvenliğe öncelik verir, çeşitliliği teşvik eder, farklı kişiliklere ve insan haklarına saygı duyarız. Çevre Küresel çevreyi tabiat ile uyumlu olarak korumak ve iyileştirmek için çalışırız. Toplum Kurumsal bir birey olarak daha iyi bir toplumun gelişmesine katkıda bulunuruz.

Sözümüz:

Changes for the Better (Daha İyisi İçin Değişim) "Changes for the Better", biz değişmeye ve büyümeye devam ederken Mitsubishi Electric Group’un “her zaman daha iyiye ulaşmak için çabala” bakış açısını temsil eder. Her birimiz, sürekli olarak değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak "daha da iyi bir yarın" yaratmak için söz veriyoruz.

Mitsubishi Electric'in 100. Yıl Dönümü Logosu Hakkında

Şirketin 100. yıl dönümünü simgeleyen logo, önümüzdeki 100 yıl boyunca dönüşüm fikrini ifade ediyor. İlk bakışta, eğik kırmızı ve beyaz çizgilerden oluşan basit bir şekil gibi görünen logodaki beyaz çizgilere odaklanılarak logonun bütününe bakıldığında "100" rakamı görülebiliyor. Logo tersine çevrildiğinde de 100 sayısı okunuyor. Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı teşvik eden logo, önümüzdeki 100 yıl boyunca grup içinde ve dışında tüm yeteneklerini birleştirerek toplumun sürekli değişen sorunlarını ele alıp entegre çözümler üretmeyi hedefliyor. Logo, Mitsubishi Electric’in bu süreçte yeni değerler üreterek kendisini dönüştürmeye yönelik güçlü iradesini de ifade ediyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıllık deneyime sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında bilinen bir dünya lideridir. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ruhuyla toplumu teknolojileriyle zenginleştirmektedir. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirmiştir.

Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.