banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

10 dakikada müşterileri kazanma ve kaybetme dönemi başlıyor

COVID--19 pandemisi tüm dünyada farklı birçok olumsuzluğa ve değişime neden olurken son dönemde tüketicileri de daha fazla dijital hale getirdi. Aslında bu değişim 25 yılı aşan bir dijital dönüşüm trendinin hızlanmasıyla açıklanabilir. Bugün geldiğimiz noktada artık bambaşka talepleri olan yepyeni bir müşteri tipiyle karşı karşıyayız. Bu müşteri tipi dijital hızı seviyor ve her işini dijital olarak yürütmeyi tercih ederken en ufak bir gecikme ya da kötü deneyim yaşadığında markadan saniyeler içinde vazgeçebiliyor.

İş Dünyası 16.02.2021, 12:54
2
10 dakikada müşterileri kazanma ve kaybetme dönemi başlıyor

Müşteri ile marka ilişkisinde bir paradigma kayması yaşanıyor

Müşteri deneyimindeki bu paradigma kayması markalar için artık sanıldığından büyük bir tehdit haline geliyor. Salgınla birlikte uzaktan çalışmaya, tüketmeye ve sosyalleşmeye hızlı geçiş e-ticaret, bankacılık, araç kiralama, sermaye piyasaları ve sigorta gibi sektörlerde dijital yollarla müşteri edinimini de zorunlu hale getiriyor. Nitekim regülasyonlar da şirketlere uzaktan müşteri edinim süreçlerini inşa etmesi için baskı yapıyor. Peki dijital gibi gözüken ama tamamen dijitalleşmeyen hala bir yerlerinde ıslak imza ve kağıt sözleşmelere mahkum edilen müşteri kazanımı süreçleri nasıl bir değişim yaşayacak? Identify Türkiye bu konuda “hızlı dijital müşteri” olarak adlandırdığı yeni tip müşterileri kağıt form, sözleşmeler ve ıslak imzadan kurtaran %100 dijital müşteri kazanımı teknolojilerini Türkiye pazarına sunduğunu ve büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtiyor. Bu durum ilk aşamada şirketlere avantaj sunsa da müşteri kazanımı sonrası hızlı dijital müşterinin beklentisini karşılayamayan şirketler aynı hızda müşterilerini rakiplere kaptıracaklar. Özetle çok sayıda sektörde rekabet kartları yeniden dağıtılıyor ve müşterilerin eli daha kuvvetli hale geliyor.

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal: “Müşteri kazanımı şirketler için her zaman değerli oldu ancak bu konunun önemi pandemi döneminde daha da arttı çünkü talepleri sürekli değişen, hız talep eden, güven isteyen hızlı dijital müşteri ile karşı karşıyayız artık. Pandemi öncesi potansiyel bir müşteri bir şirketle çalışmak istediğinde kurye ile gelen kağıt formu doldurmak/imzalamak veya şirkete, şubeye ya da bayilere gidip benzer süreçten geçmek zorundaydı. Ancak şimdi regülasyonlar dijital yollarla müşteri kazanımı avantajı sunuyor şirketlere. Avrupa’da başarısını ve hızını kanıtladığımız dijital müşteri kazanımı teknolojimizi Türkiye’ye kısa bir süre önce sunduk ve çok sayıda sektörden şirketle yoğun görüşmeler içindeyiz. Ortalama 10 dakikada müşteri kazanımı sağlayan bu teknoloji her ne kadar ilk aşamada şirketlere büyük avantaj sunacak olsa da aynı hızda müşteri kaybetme olasılığını da beraberinde getiriyor. Çünkü dijital müşteri kazanımı sonrası hizmet kalitesinde yaşanacak sorunlar dijital hızlı müşteriyi kararından döndürüp saniyeler içinde rakip bir şirkete gitmesini de kolaylaştırıyor.” diyor.

Bürokrasiye takılan 10 potansiyel müşteriden 6’sı kaçıyor

Müşteri olma süreci müşteriler için çoğu zaman pek eğlenceli bir süreç olarak algılanmıyor. Birçok formun doldurulması, ıslak imza atılması için şubelere ziyaret gibi konular müşterileri oldukça yoruyor. Yeni normalde ise artık bu işlemlerin dijital yollarla yapılması mümkün hale geliyor ancak burada kişiselleştirilmiş ve hızlı bir deneyim gerekiyor. Zira müşteriler artık; bir ev veya araba satın alırken, mobil hat değiştirirken, bir banka hesabı açarken veya kredi kartı alırken bu yolculuğun hızlı olmasını istiyor. Bir şirkete ilk kez katılırken bir sürü soruyu cevaplamak, gereksiz olduğunu düşündüğü bilgileri 2-3 kez tekrarlamak potansiyel müşterileri şirketten uzaklaştırıyor. Özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde geçirilen uzun süreler müşteriler için dijital yolla müşteri olma deneyimini kötüleştiriyor.  Araştırmalara göre dijital olarak bir şirket müşterisi olmak isteyen 10 müşteriden 6'sı görüşmenin ortasında süreci terk ediyor. Kötü bir dijital müşteri katılım teklifi, kötü bir kullanıcı deneyimi sunduğunuz anlamına geliyor ve bu ilişki asla gelişmeyebiliyor. Markaların müşteri şirkete ilk kez gelirken kimlik doğrulama sürecini hızlı ama bir o kadar da güvenilir yönetmeleri gerekiyor. Sonrasında müşterinin ürünle tanışması ve satış hedeflerinin tamamlanmasının planlanması gerekiyor.

Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16