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Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi

Güncel 19.04.2022, 12:56
Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi
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Ukrayna’nın Irpin kentinde Rusya’nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.