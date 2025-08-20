Tahran’da düzenlenen “Savunma Sanayisi Günü” etkinliğinde yabancı askeri ataşelerle bir araya gelen Nasırzade, İran’ın savunma kapasitesi ve gelecekteki stratejik planlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İran, sadece İsrail’le değil, ABD’nin desteğiyle savaştı"

Nasırzade, geçtiğimiz aylarda yaşanan savaşta yalnızca İsrail’e değil, aynı zamanda ABD’nin istihbarat ve lojistik desteğiyle hareket eden bir güce karşı mücadele ettiklerini söyledi. İran'ın bu süreçte dışa bağımlı olmadan yalnızca kendi savunma sanayisine dayandığını vurguladı.

"Yeni füzelerimiz çok daha güçlü"

Savaşta kullanılan füzelerin birkaç yıl önce üretildiğini belirten Nasırzade, "Bugün envanterimizde çok daha gelişmiş sistemler var. Eğer İsrail yeni bir saldırganlıkta bulunursa, bu füzeleri kesinlikle sahaya süreriz" ifadelerini kullandı.

"Füze isabet oranı yüzde 90’a ulaştı"

İranlı Bakan, İsrail'in Demir Kubbe, Patriot ve THAAD gibi gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen son günlerde İran füzelerinin yüzde 90'ının hedefe ulaştığını söyledi. "Savaş uzasaydı, üstünlük tamamen İran’ın eline geçecekti" dedi.

"Barışçıl savunma diplomasisi sürecek"

Nasırzade ayrıca, dost ülkelerle savunma diplomasisini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Askeri iş birliğini barışçıl bir temelde sürdüreceğiz. Savunma diplomasisi, stratejik önceliklerimizden biridir" açıklamasında bulundu.