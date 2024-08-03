Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. İran Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Seyid Muhammed Marandi ise sosyal medya hesabından Devrim Muhafızları Ordusu’na ait füze fotoğrafını paylaşarak, “Terk edin. Geliyor” paylaşımında bulundu.

Öte yandan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onaylarken sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıla ait “Siyonist rejimin sonu geldi” ifadelerinin yer aldığı gönderiyi sayfasında sabitledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir” ifadeleri yer almıştı.