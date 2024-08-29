Irak’ın Kerkük kentinde uçan Türkiye’ye ait AKSUNGUR insansız hava aracının (İHA) Irak ordusu tarafından düşürüldüğü öne sürüldü. Irak ordusu, izinsiz uçuş yaptığı belirtilen İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Olayın detayları ve İHA’nın düşürülme gerekçesi hakkında daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı.



Yerel kaynaklara göre, AKSUNGUR İHA Irak ordusunca düşürüldü.

Irak ordusu Kerkük Operasyonlar Komutanlığı da, "izinsiz uçuş gerçekleştirdiği sebebiyle kimliği bilinmeyen bir İHA'nın düşürüldüğünü" açıkladı.