Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 70,50 arttı, aylık yüzde 2,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 76,18 arttı, aylık yüzde 2,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.