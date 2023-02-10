İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: Türkiye ve Suriye halkı, İngiltere'nin yanınızda olduğunu bilin

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, University College of London'da (Londra Üniversitesi) öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.