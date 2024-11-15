Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Aksoy, "Bu pazar günü yapılacak olan baskın kongrede, her türlü engellemelere rağmen bu düzene artık yeter demek için Demokrat Parti Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgili Demokrat Partili dava arkadaşlarım;



Bildiğiniz gibi baskın bir şekilde bu pazar günü yani 17 Kasım'da Demokrat Parti'nin 15. Kongresi yapılacağını hep birlikte öğrenmiş bulunmaktayız.



Partimizin sağlıklı büyümesi açısından kongreler şarttır. Ancak ben Demokrat Parti… pic.twitter.com/HfSBFfwRng — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) November 15, 2024

"Delege Listesi Paylaşılmadı" Eleştirisi

Aksoy, parti yönetimini şeffaf olmamakla suçlayarak güncel delege listesinin kendisiyle paylaşılmadığını ifade etti. Bu durumun yalnızca kendisine değil, delegelerin demokratik tercih haklarına da zarar verdiğini vurgulayan Aksoy, "Listenin verilmemesi, değerli delegelerimizin adaylar arasında tercih yapma hakkına ipotek konulması anlamına gelmektedir" dedi.

"Demokratlar Alternatifsiz Değildir"

Demokrat Parti’nin Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Aksoy, mevcut yönetimle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. "Ülkemiz, partimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Demokratlar alternatifsiz değildir!" ifadeleriyle partililere güçlü bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

Delegelere Çağrı: "İradenize Sahip Çıkın"

Kongre sürecinin parti için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aksoy, delegelere sandığa gelerek özgür iradelerini kullanmaları çağrısında bulundu. "Sizleri tasdik memurları gibi kullanmalarına izin vermeyin. Sandık başına gelerek, hem bireysel seçme hakkınızı hem de partimizin geleceğini savunmaya davet ediyorum" diyerek partililere seslendi.

Kongrede Kritik Gün

17 Kasım'da yapılacak kongre, Demokrat Parti’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Aksoy’un adaylığı, partide değişim isteyen kesimler tarafından dikkatle takip ediliyor. Kongre sonucunun, partinin hem iç yapısını hem de siyasi arenadaki konumunu şekillendireceği öngörülüyor.