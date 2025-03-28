Esnaf, bayram öncesi yoğunluğun artacağını ve bunun fiyatlara yansıyacağına dikkat çekti. Otomatik vitesli araçların daha fazla tercih edildiği, özellikle satışların hızının artacağı ifade edildi. Sıcak hava ile birlikte araç satışlarının artmaya başladığı ve bayram öncesinde önemli bir hareketlilik yaşanacağı tahmin ediliyor.

Araç fiyatlarının biraz daha artacağı ve şu anda yapılan alışverişlerin karlı olacağı öngörülüyor. Ayrıca, kredi faizlerinin düşmesi durumunda otomotiv, inşaat ve emlak sektörlerinde de genel bir olumlu gelişme bekleniyor.