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İki kıtanın ortasında nefes kesen çalışma: '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'

Güncel 07.04.2022, 12:36
İki kıtanın ortasında nefes kesen çalışma: '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.