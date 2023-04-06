İki aydır evine gitmeyen Yozgat Valisi Ziya Polat depremzedeler için çalışıyor

Depremden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde, Yozgat Valisi Ziya Polat öncülüğünde konteyner kent kurulumu devam ediyor. Polat, büyük mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Tamamlamadan vatandaşımıza vermiyoruz" dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan ve büyük acılar yaşatan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlı sarılmaya başlandı. Devlet-millet iş birliği ile deprem bölgelerinde hummalı çalışmalar ortaya konuldu.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, bir yandan geçici barınma merkezleri kuruldu, bir yandan da söz verildiği gibi afet konutlarına başlandı. Şehirlerde hasar tespit çalışmalarında sona gelinirken enkaz kaldırma çalışmalarına da ara verilmeden devam ediliyor.

Bu süreçte bakanlar, kurumlar, STK'lar, gönüllü vatandaşlar ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koyarken, arka planda hiç duyulmadan gece gündüz çalışanlar da vardı.

İşte onlardan biri de Yüzgat Valisi Ziya Polat...

Vali Polat, şöyle konuştu:

İlk günden beri buradayım. İlk gün akşam saatlerinde Hassa'ya geldik. Çok büyük bir afet, çok büyük acılar var, çok büyük acılar var. Hikayelerin içerisinde biz de yer aldık. Devletimiz emretti koşa koşa geldik. Milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz.



4 çocuğum var akşamları görüntülü konuşuyoruz. Onun haricinde hep buradayım. Özlem var, bayramda burada olursak onları buraya getiririz. Enkazda şu an yüzde 50’ye ulaştık. Biz inşallah bayramda enkazı bitirmeyi hedefliyoruz.



Tüm köylere girdik müteahhitlerimizle. Konteyner kent diyoruz ama altında çok iş var. Altyapısı çok zor bir iş, elektriği çekildi suyu çekildi.

Burası bizim için özel bir konteyner kent, 880 kapasiteli büyük bir yer.

Kentin sponsoru Türkiye Diyanet Vakfı. İşin eşyasını da onlar hallediyorlar. Eksik kalan şeyleri tamamlamadan vatandaşımıza vermiyoruz.