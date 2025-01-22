Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış töreni MOSFED Başkanı Sn. Ahmet Güleç‘in konuşmasıyla başladı. Ardından T.C. Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Valisi Sn. Davut Gül, TİM Başkanı Sn. Mustafa Gültepe ve İTO Başkanı Sn. Şekib Avdagiç konuşmalarında fuarın sektör açısından önemine vurgu yaptılar.

Dünyada yer alan 205 ülkenin 150’sinden gelen satın alma profesyonelleri, iç mimarlar, tasarımcılar, IIFF İstanbul Mobilya Fuarı’nda bir araya geliyor. Fuar açılışında açıklamada bulunan MOSDER Başkanı Davut Karaçak, “IIFF İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye fuarcılık tarihinin en önemli organizasyonlarından biridir. Fuar için büyük bir heyecan duyuyoruz çünkü dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyoruz. Dolayısıyla, bu fuar Türk Mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısıdır diyebiliriz. 45 bin üreticisi olan Türkiye Mobilya Sektörü, üç bine yakın markası ve en yeni koleksiyonlarıyla bu fuarda yerini aldı. IIFF’in sektörümüze büyük bir canlılık getireceğine inanıyoruz ve herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi

Sektörümüzün can damarı ihracat…

Sözlerine ihracatın önemini vurgulayarak devam eden MOSDER Başkanı Davut Karaçak; “Sektörümüz artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, inovasyon gücü ve tasarım kalitesiyle de öne çıkıyor. Tüm bu artılarımızı göz önüne serdiğimiz İstanbul Mobilya Fuarı’nın en önemli amacı, Türk mobilya sektörünün ihracatını artırmaktır. Bu fuarda gerçekleştireceğimiz bağlantılar sayesinde ihracatımız büyük bir ivme kazanacak. 2025 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolar ihracat hedefinin, 3 milyar dolarlık bağlantısının bu fuarda gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

“IIFF Fuarı’nın Türk Mobilyasının marka değerine katkısı büyük”

Marka değerinin önemine de değinen Davut Karaçak; “Türkiye’de mobilya üretiminde kullandığımız teknoloji, üretim, yatırım gücümüz, bilgi ve deneyimimizle dünyayla rekabet edebilecek güçteyiz. İhracatçı firma sayımız da her geçen gün artmakta. Ancak sektörde markalaşmaya verilen önemin artması gerekiyor. Sektörün gelişimi ve Türk Mobilyası algısının güçlenmesi için markalaşma bilinci, büyük önem arz etmektedir. Biz de MOSDER olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. IIFF Fuarı’nın da bu anlamda sektörümüze katkısı yadsınamaz” dedi.

Dünyanın ihtiyaç duyduğu tüm mobilya çeşitleri bir arada…

IIFF 2025, İstanbul Fuar Merkezi ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki 26 salonun tamamında kuruldu. İstanbul Fuar Merkezi’nde Modern-Modüler, Yatak-Baza, Ofis-Okul Mobilyaları, Aksesuar ürünleri, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ise Modern-Modüler Mobilyalar, Lüks Mobilyalar, Çocuk Genç Odası, Bahçe Mobilyası ürünleri sergileniyor.

HABER / ALİ KARABAŞ