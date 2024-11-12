İhracat miktar endeksi yüzde 5,2 azaldı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 4,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı.



İthalat miktar endeksi yüzde 5,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 arttı.