Zeytin Dalı Harekatı’nın şehitleri unutulmadı

Afrin’deki tepede 1 Mart 2018 yılında şehit olan 9 askerin anısına Iğdır’da anma programı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler unutulmadı. Iğdır Ulu Cami’de Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu, Şehitler Ölmez Tepesi şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

’Şehitler Ölmez Tepesi’

’Şehitler Ölmez Tepesi’ Kel Tepe, haritada 1083 Tepesi olaraktan biliniyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensuplarının üs bölgesi konumundayken İzmir Bornova Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Özel Harekat birlikleri tarafından bu tepe ele geçirildi. Daha sonra bu tepe ’Şehitler Ölmez Tepesi’ olarak değiştirildi. Afrin’deki tepede 1 Mart 2018 yılında 9 asker şehit olmuştu. Program sonunda İl Jandarma Komutanlığı askerleri cami önünde şehitler için lokma dağıttı.

Düzenlenen anma programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, vatandaşlar, emniyet ve jandarma personeli katıldı.