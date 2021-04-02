Yuvadan düşen leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da yuvadan düşen ve görevliler tarafından bulunan leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Valilik binası üzerinde yuva yapmış ve yuvadan düşen yaralı leylek tedavi altına alındı. Yaralı leyleği bulan görevliler hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler olay yerine giderek yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınarak beslenmesi yapılan ve gözetim altında tutulan leylek sağlığına kavuştuktan sonra tekrar yuvasına döndü.