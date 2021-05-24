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Yuvadan düşen karga yavrusu tedavi altına alındı
Iğdır merkezde yuvasından düşen karga yavrusu ekipler tarafından koruma altına alındı.
IĞDIR 24.05.2021, 09:31
Iğdır merkezde yuvasından düşen karga yavrusu ekipler tarafından koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da yuvadan düşen karga yavrusu ekipler tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından koruma altına alınan Karga yavrusu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yuvadan düşen Karga yavrusu besleme ve bakımı yapılmak üzere ekipler tarafından tedavi altına alındı.