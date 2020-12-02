Yücel Artantaş, “Ermeniler Karabağ’da 63 camiyi yıktılar”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel başkanı Yücel Artantaş, Karabağ’daki 67 camiden 63’nün yıkıldığı, kalan 3 caminin ise ağır hasar gördüğü belirtti.

Azerbaycan ordusunun kahramanlık destanı yazarak işgal altındaki topraklarını kurtardığını belirten Artantaş,”Ermeniler bu topraklardaki camileri hatta mezarları bile yerle bir etmiştir. Yapılan bu tahribatın dünyada eşi benzeri yoktur. Karabağ’daki Ermeni barbarları tarafından dini anıtların yok edilmesi kabul edilemez bir davranıştır” dedi.

Artantaş,” Uluslararası kamuoyu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı sadece etnik soykırım ve işgal için değil, ülkenin kültürel ve manevi mirasına da yıllardır bir saldırı politikası izlediğini bilmelidir. Ermenistan’ın tek etnik kökene dayalı devlet politikası, yalnızca işgal altındaki topraklarda Ermeni izi yaratmaya hizmet etmiştir. Diğer uluslara ve dinlere karşı Hoş görüsüz bir toplum oluşturan Ermenistan, çok ırklı ve çok dinli Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında tarihsel olarak var olan eski Alban, Ortodoks, Müslüman dini ve kültürel mirası tamamen silmeye çalışmıştır. Kültürel ve manevi mirasları tamamen yok etmiş veya tarihi ve kökenleri tahrif etmiştir.

Ermenistan’dan farklı olarak Azerbaycan’da, başkent Bakü’de ve çeşitli bölgelerde binlerce Ermeni asıllı vatandaş barış içinde yaşıyor ve Bakü’nün merkezindeki Ermeni kilisesi ve onun kütüphanesi devlet tarafından korunuyor. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında camiler, tapınaklar ve mezarlıklar, tarihi eserler, müzeler, kütüphaneler yok edilmiş ve yağmalanmıştır. Uluslar arası kamuoyunu bilmeli Ermenistan’a gereken tepkiyi vermelidir. Saldırgan devletin bu tür vandalizm eylemlerinde bulunmasındaki temel amacı, büyük bir Ermenistan yaratma hayaliyle bin yıldır yaşadığımız topraklarda hem tarihi geçmişimizi hem de manevi hafızamızı yok etmekti. Yıllardır agresif politikasını sürdüren Ermeni rejimi, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk normlarını görmezden gelmiş, işgal altındaki topraklarda yangınlar çıkarmakla çevre ile ilgili suçlar işlemiştir. Bugün Azerbaycan topraklarından çıkarken Ermenilerin yaptıkları barbarlıklar,maddi ve manevi kaynakların yağmalanması, sanat eserlerinin çalınması, sivil evlerin yakılması ,mezarlıkların yok edilmesi gibi gerçekler dünya medyasında geniş yer buluyor. Ermenistan’ın çok etnikli ve çok dinli Azerbaycan halkının dini ve kültürel mirasını yok etmeyi ve tahrif etmeyi amaçlayan eylemleri, tüm insan kültürüne ve dünya mirasına yönelik bir saldırıdır.”şeklinde konuştu.