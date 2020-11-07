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Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”

TÜRKİYE AZERBAYCAN DOSTLUK DERNEKLERİ FEDERASYONU ONURSAL GENEL BAŞKANI YÜCEL ARTANTAŞ,”ERMENİSTAN ORDUSU AZERBAYCAN ORDUSU KARŞISINDA YENİLMİŞ VE GERİYE ÇEKİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. DİRENMENİN ANLAMI YOKTUR ASKERLERİ BOŞU BOŞUNA ÖLMESİN DAĞLIK KARABAĞ’DAN ÇEKİLSİNLER” DEDİ

IĞDIR 07.11.2020, 13:23
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Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş,”Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında yenilmiş ve geriye çekilmeye başlamıştır. Direnmenin anlamı yoktur askerleri boşu boşuna ölmesin Dağlık Karabağ’dan çekilsinler” dedi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da 200’den fazla yerleşim yerini Ermenilerden temizlediğini belirten Artantaş,”Artık Ermeni Ordusu yenilmiş 200’den fazla yerleşim yerini terk etmiş çok sayıda kayıp vermiştir. Bu savaşı uzatmak Ermeni ordusunun daha fazla kayıp vermesi demektir. Bir an önce İşgal ettikleri topraklardan çekilmesi askerlerin ölmesini engelleyecektir. Cephede savaşacak asker ve gönüllü bulamayan Paşiyan zor duruma düşmüş Rusya’dan yardım istemiş ret cevabı almıştır. Paşiyan ermeni halkını askerini düşünüyor onların ölmesini istemiyorsa yenilgiyi kabul edip Ermenistan sınırlarına çekilmeli Karabağ’ı asıl sahiplerine Azerbaycan’a teslim etmelidir” şeklinde konuştu.

Artantaş,”Bu savaştan , dökülen kandan, ölen asker ve sivillerden Ermenistan Devlet Başkanı Paşiyan sorumludur. Azerbaycan’da savaş kurallarını hiçe sayarak sivil vatandaşları katletmiştir. Savaş suçu işlemiştir. Bir gün uluslar arası mahkemede yargılanacaktır. Aklı varsa bir an önce savaşı bitirir” dedi.

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