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Yücel Artantaş: “Dünya Azerbaycanlılar dayanışma günü kutlu olsun”
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Dünya Azerbaycanlılarının dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
IĞDIR 02.01.2021, 15:49
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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Dünya Azerbaycanlılarının dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Artantaş, “31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının ve Türk dünyasının dayanışma günüdür Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev’in, 28 yıl önce 31 Aralık’ı Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü olarak ilan etti. Bu tarih Azerbaycan’ın önemli politik olaylarından birisidir. 31 Aralık gününün Azerbaycan Türklerinin dil, fikir ve işbirliğine dayanan milli ve manevi bütünleşme arzusunun bir ifadesidir. Ermenilerin gereken cevabı aldı. Karabağ işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan ordusu Karabağ’da kahramanlık destanı yazmıştır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı artık kendi topraklarına dönecektir. Karabağ Azerbaycan’ın olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in önderliğinde Karabağ Ermenilerden temizlenmiştir. Ancak, buna rağmen Ermeni propagandası her daim bizi hedefte tutmaktadır. Onların yalan, iftira üzerinde kurulu propagandasını darmadağın etmeliyiz. Yurt dışında bizim faaliyetimiz daha da yüksek seviyede kurulmalıdır. Karabağ’da sağlanan ateşkese rağmen Ermeniler saldırganlık yaparak ateşkesi bozuyorlar. En son Azerbaycan’ın Hocavend Rayonu’nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarında Azerbaycan askerleri şehit olmuştur. Şehitlere Allah’tan rahmet, Azerbaycan Devletine başsağlığı diliyorum” dedi.
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