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Yorgun halde bulunan Kerkenez, tedavi altına alındı
YORGUN HALDE BULUNAN KERKENEZ, TEDAVİ ALTINA ALINDI
IĞDIR 23.09.2020, 11:43
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Iğdır’da vatandaş tarafından bulunan Kerkenez, tedavi altına alındı.
Iğdır merkezde bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Kerkenez, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Kerkenezin bakımı ve beslenmesinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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