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Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından bulunan yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

IĞDIR 25.04.2021, 12:32
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Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından bulunan yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı lojman balkonunda Gülseli Çam yorgun halde güvercin buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yorgun güvercin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yorgun güvercin besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
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