Yorgun balaban kuşu koruma altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan balaban, tedavi altına alındı.

Iğdır Dilucu Gümrük kapısında bir vatandaş tarafından bulunan yorgun balaban kuşu, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan balabanın bakımı ve beslenmesinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.