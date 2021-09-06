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Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu

Iğdır merkezde belediye tarafından şehrin farklı yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken kazı sırasında dışarıda kalan elektrik kablosu korkuttu.

IĞDIR 06.09.2021, 09:34
Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu

Iğdır merkezde belediye tarafından şehrin farklı yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken kazı sırasında dışarıda kalan elektrik kablosu korkuttu.

Olay, Iğdır merkez Emek Mahallesi Karaağaç Kampüsü karşısında yaşandı. Altyapı çalışmalarında ortaya çıkan kablo korkuya neden oldu. Yaklaşık bir metre olan ve ucu açık olan kabloyu fark eden vatandaşlar kablodan uzak durdular. İddiaya göre, hurdacılar kabloyu boş zannedip koparmaya çalışırken bir kişi ölümden döndü. Elinde naylon eldiven olduğundan akıma kapılmaktan kurtulan hurdacı olay yerinden uzaklaşırken olayı gören vatandaşlar elektrik arıza ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri kabloya giden enerjiyi keserek olası bir faciayı önledi.

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