YKS ve LGS’de başarı gösteren öğrencilere ödül töreni düzenlendi
YKS VE LGS'DE BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında mezun olup aynı yıl YKS ve LGS sınavlarında başarı gösteren öğrenciler ile bir araya geldi.
Öğrenci ve aileleri ile tek tek sohbet eden Sarıibrahim, öğrencilerden sınavlarda kazandıkları bölümler ve okullar hakkında bilgi aldı. Başarı gösteren öğrencilere hediye de veren Sarıibrahim, öğrencileri ve ailelerini başarılarından dolayı tek tek tebrik ederek, “Yoğun ve zorlu bir sürecin ardından vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını alarak ilimizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, bundan sonraki eğitim öğretim sürecinde kendinizi geliştirerek devlete, millete, sizleri yetiştiren insanlara faydalı birer birey olacağınızdan hiç şüphem yoktur. Bu zorlu süreçte sizlerin en büyük destekçisi anne ve babalarınıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anne ve Babanızın hayır dualarını almayı sakın ihmal etmeyin. Bizler başınız dara düştüğünde her daim yanınızdayız, devlet olarak sizler için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Tekrardan hepinizi tebrik ediyor bundan sonraki süreçte de sizleri daha iyi yerlerde görmeyi arzu ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.
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