Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye kaldırıldı

Iğdır’da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın 4 saat süren çalışma sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyünün 2 bin rakımlı Temir Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan Kudret Sönmez’in (62) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yaylaya giden sağlık ekipleri araziden dolayı hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine UMKE ile AFAD’dan destek istendi. 4 saat süren çalışma sonucu yayladan indirilen Sönmez, Sarıbulak köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.