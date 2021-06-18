banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

IĞDIR 18.06.2021, 13:24
Yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Şubesinde görev yapan Ali Bat tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kulaklı orman baykuşu bakım ve beslenmesi yapılmak üzere koruma altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493