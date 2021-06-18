Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Şubesinde görev yapan Ali Bat tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kulaklı orman baykuşu bakım ve beslenmesi yapılmak üzere koruma altına alındı.