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Yavru köpekler düştüğü çukurdan kurtarıldı

Iğdır merkezde bir bahçe içinde bulunan boş çukura düşen yavru 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

IĞDIR 13.08.2021, 20:56
Yavru köpekler düştüğü çukurdan kurtarıldı

Iğdır merkezde bir bahçe içinde bulunan boş çukura düşen yavru 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir bahçe içinde eski foseptik çukuruna düşen yavru 2 köpek düştü. Havlama seslerini duyan köpek sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çukura düşen 2 köpek yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti. Köpek sahipleri, yavru köpeklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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