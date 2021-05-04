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Yavru kediler koruma altına alındı

Iğdır’da duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı.

IĞDIR 04.05.2021, 11:20
Yavru kediler koruma altına alındı

Iğdır’da duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’a bağlı Zülfikar Köyünde duyarlı bir vatandaş tarafından annesiz halde bulunan iki yavru kedi koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yavru kediler, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kediler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Yavru kediler bakım evinde bulunan başka bir anne kedi tarafından sahiplenildiği öğrenildi.
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