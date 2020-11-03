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Yaralı Şahin tedavi altına alındı
YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
IĞDIR 03.11.2020, 12:54
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Iğdır’da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı Şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde Zafer Türk isimli vatandaş yaralı bir Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yaralı Şahin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı Şahin’in besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
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