Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Tuzluca ilçesi kırsal alanında yaralı halde bir puhu kuşu bulan vatandaşlar, kuşu yol kontrol noktasındaki polislere teslim etti. Puhu kuşunu teslim alan polisler Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan puhu kuşu, beslenmesi ve bakımı yapıldıktan sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezine tedavisi yapılmak üzere gönderildi.