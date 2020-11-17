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Yaralı atmaca doğaya salındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı.

IĞDIR 17.11.2020, 08:56
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Yaralı atmaca doğaya salındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde bulunan bir işyerinin camına çarpan yaz atmacası, Soner Işık isimli işyeri çalışanı tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı atmaca, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı atmaca, beslenme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamı olan doğaya salındı.
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