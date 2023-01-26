Vefat eden Iğdır eski belediye başkanı için belediye önünde tören düzenlendi

1984-1989 yılları arasında Iğdır Belediye Başkanlığı görevini yapan Orhan Ağırkaya’nın vefatından dolayı Iğdır Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Ağırkaya’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için 1984-1989 yılları arasında başkanlık yaptığı Iğdır Belediye’sinin önüne getirildi. Burada Ağırkaya için dua edilerek vatandaşlardan helallik istenildi. Ağırkaya’nın hayatı okunduktan sonra naaşı Iğdır Alikamerli Mahallesine götürülerek buradaki mezarlıkta defnedildi.

Törene Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağırkaya’nın ailesi ve yakınları, belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.