Vali/Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Ankara’da düzenlenen ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’nda, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim de yerini aldı.

Toplantıda belediyeler tarafından yürütülen hizmetler, çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler görüşüldü. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımlara değinerek “Doğu ve güneydoğu şehirlerimizde bölgeler arası gelir farklılığı uçurumuna ve tartışılamayacak derece sıkıntıya yol açılabilecek bir farklılıktan bahsedilmemektedir. Yol, hastane, otoban, otoyol, üniversiteler, İstanbul’da kişi başına düşen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen, gençlik, kadın, kültür merkezleri doğu ve güneydoğu illerimizde var. Güvenlikle, asayişle ilgili bir problemin olmadığı, herhangi bir yerden bir yere rahatlıkla gidilebileceği bir tablo var. Bitmeyen havalimanlarının bitirildiği, etrafımızdaki coğrafyanın en büyük barajlarının yapıldığı, tarlalarının suyla buluştuğu, kırsalda da her türlü hizmetin yapıldığı, çocuklarımızın üniversite kazanım ve tıp fakültesini kazanım oranının son 5 yılda yüzde yüzlerin üzerine çıktığı bir tabloyu görüyoruz” dedi.